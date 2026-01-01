Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от Лъвов мост и загина. Според близки на жертвата той е бил бутнат от моста. Сигналът е подаден около 18:00 часа.

Екип на Спешна помощ е пристигнал за броени минути, но само е констатирал смъртта на мъжа. Започнало е и разследване за убийство, а трима души са задържани.

Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. Тя е и човекът, подал сигнала към полицията. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа: „Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“.

"Всичко се случи буквално пред мен. На метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи срещу загиналия, премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне.

Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост в София

Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо от рода на: „Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“.Това разказа в „Здравей, България” Румяна Александрова, която е очевидец на случилото се.

По думите ѝ с крещящия мъж е имало още двама души, които изглеждали спокойни. Тя уточни, че починалия се е занимавал с миене на прозорци на автомобили и е стоял постоянно в района на светофара.

"Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миете на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва докато пресичахме на пешеходната пътека.

Той започна да крещи. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа Александрова.

Тя беше категорична, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето", потвърди очевидката.

И допълни: "След това се опитаха да си тръгнат от мястото. Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите: „Ето ги, той ще избяга. Той бутна човека“. Полицаите реагираха бързо и ги задържаха".

Александрова заяви, че до този момент не е била разпитвана като свидетел в полицията.