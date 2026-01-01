Млад мъж стреля в краката на друг младеж. Инцидентът е станал около 20:30 ч. на 17 април, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

В РУ – Сливница е постъпил сигнал за стрелба с газово оръжие в града. На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили извършителя.

Младият мъж е обяснил, че е произвел изстрели в краката на друг младеж, който е тръгнал към физическа саморазправа с него. Оръжието е иззето.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.