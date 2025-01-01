Днес в столицата се провеждат няколко протеста, които вече създават затруднения в движението и блокират ключови улици.

Служители от сектор земеделие и горските стопанства протестират с искане за увеличение на заплатите

Служители на администрациите в сектор земеделие и горско стопанство излязоха на протест с искане за увеличение на заплатите за работещите във ведомства, които са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. Протестът е организиран от Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

Заплатите на служителите в Министерство на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите са около 1500-1700 лева, което е много ниско, предвид квалифицирания труд, който извършват, заяви председателят на федерацията Анелия Иванова, която представлява държавните администрации в министерствата.

Георги Димитров/Vesti.bg

За бюджета за 2026 г. трябва да бъдат подсигурени допълнителни средства в размер на 65 226 000 евро за нови индивидуални работни заплати, допълни Иванова. Организаторите предложиха средствата да се разпределят по 14 4000 000 евро за Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, 15 633 000 евро за Българска агенция по безопасност на храните, 1 043 000 евро за Изпълнителна агенция по рибраство и аквакултури, 7 900 000 евро за Изпълнителна агенция по горите, 250 000 евро за Национална служба за съвети в земеделието и 26 000 000 евро за РИОСВ.

Протестът под надслов „За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите“ протича мирно. Протестиращите скандираха ,,Достойни заплати".

На мястото имаше чаши със засадени борови дръвчета, всяка от които носи името на парламентарен представител от всички парламентарни групи. "Ако не свършат нещо, поне да са засадили едно борче, за да има някаква полза от тях", каза Павел Чарийски, заместник-председател на Федерацията.

Преди два дни, специалисти и служители от РИОСВ-Велико Търново протестираха с искания за увеличение на заплатите с 20 процента, припомня БТА.

ВМРО с мълчалив протест пред НС срещу поредното насилие над македонски българин в РС Македония

На паркинга пред Народното събрание ВМРО – Българско национално движение излезе с мълчалив протест в подкрепа на журналиста от Северна Македония Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност там.

БТА

Припомняме, че той беше пребит в Скопие заради това, че не се срамува и не крие българския си произход и стана поредната жертва на антибългарската пропаганда.

Това е и протест срещу компромисната политика на България през последните години по отношение на нестихващите провокации от страна на Северна Македония.

ВМРО настоява правителството на Росен Желязков да втвърди тона към РСМ и да следи отблизо случая докрай – до установяване на извършителя и справедливо наказание.

ПП-ДБ обявиха, че ще блокират парламента

Вечерта от 18 ч. ПП и ДБ организират протести срещу предложения бюджет за следващата година, като заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14:15 ч., ще бъде излъчвано на екран пред сградата на НС.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова граждани и предприемачи да се включат в публична демонстрация срещу проекта на държавен бюджет за 2026 година.

В официално становище АИКБ посочва, че предложените параметри на бюджета „ще изправят българското общество пред огромни икономически рискове“ не само през следващата година, но и в средносрочен план.

„Можем да отидем на всеки митинг, обществена проява или друга публична инициатива, която подкрепя нашата принципна, публично отстоявана и национално отговорна позиция“, се казва в съобщението.

Организацията призовава не само своите членове, но и всички предприемачи, ръководители на компании, самонаети лица, свободни професии и работещи граждани, които споделят загрижеността за стабилността на икономиката и справедливите доходи, да се присъединят към протеста.

Когато работниците защитават доходите си, това не е политика, а демократично право. Това заявиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод протестите заради държавния бюджет за 2026 г.

„Изречението "КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели, за разлика от други организации като КНСБ" поражда редица въпроси“, смятат от синдиката. Оттам питат кои протести точно се визират – дали тези за по-високи доходи и достоен живот, или на работодателските организации за държавни компенсации за ток, които КНСБ е подкрепила.

„Коя партия е употребила за целите си нашите близо 300 хил. членове?“, питат още от синдиката.

„Каним всеки, който твърди, че тези хора изпълняват партийни цели, на следващия ни протест, за да им го каже лично“, се казва в позицията на КНСБ.