Протестиращи се събраха пред Столичната община с искане да бъдат оттеглени промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, с които се разширяват зоните за паркиране в София и се увеличават цените и абонаментите за тях.

БТА / Благой Кирилов

В района на протеста има засилено полицейско присъствие. Събралите се блокираха движението по ул. „Московска“. Те призоваха общинските съветници да излязат и да разговарят с тях. Протестиращите отбелязаха още, че през последните години не е изграден нито един общински паркинг. Те призоваха съветниците да не обещават средства, с които общината не разполага и които биха били взети от гражданите. Те се оплакаха и от лошото качество на пътната инфраструктура в столицата.

„Нашето основно искане е предложенията за промени да бъдат върнати от областния управител, общинските съветници да гласуват против и да се излезе с конкретен проект, в който ясно е описано къде ще бъдат вложени тези средства“, каза пред медиите Мариян Ташев, създател на Facebook група срещу промените. Той допълни, че в събота и неделя ще се проведат още подобни протести, като днешният е първият.

Александър Бойков, организатор на днешния протест, заяви пред медиите, че инициативата е изцяло гражданска и няма политическа обвързаност.