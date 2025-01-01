Прокуратурата поиска от Софийския районен съд осъдителна присъда за бившата полицайка Симона Радева – двугодишна условна с четири години изпитателен срок. Радева е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. Според обвинението тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си, след като не успял да намери ключовете.

Държавното обвинение отчете доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало.

На днешното съдебно заседание прокуратурата посочи, че Радева е имала информация за катастрофата по-рано от полицай Якимов – приятелят ѝ, който отишъл на мястото на произшествието по служебна работа. Малко по-късно в същата нощ тя получила обаждане от телефона на Семерджиев с конкретни указания какво да направи, на което се съгласила.

Според обвинението Радева е отишла в автомивката с ясно съзнание за действията си, взела е стълбата и по този начин е помогнала на Семерджиев да се укрие, като влезе в дома си през прозореца.

По-рано на днешното заседание Радева даде обяснения при закрити врата. Защитникът ѝ, адв. Марио Найденов, поиска това поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот.

Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени, днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд.

Според обвинението бившата полицайка е занесла стълба на Семерджиев във фаталната нощ, с която той се е покатерил и влязъл през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента.

Адвокатът на Радева, Марио Найденов, поиска тя да даде обяснения при закрити врата поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот. Съдът уважи искането, а Радева говори пред магистратите около два часа.

През февруари самият Георги Семерджиев също даде показания при закрити врата, за да не бъде разгласена лична информация.

От прокуратурата съобщиха, че в нощта на инцидента Семерджиев е извършил гласово повикване към Радева, като я помолил да отиде до неговата автомивка и да вземе стълба, която да занесе пред дома му. Тя е откликнала, пристигайки с личния си автомобил. Радева знаела местоположението на автомивката, тъй като многократно я е посещавала във връзка с приятелските им отношения. Тя взела стълбата от двама работници и се отправила към адреса на Семерджиев, за да му я достави, за да може той да влезе в жилището си през прозореца.

На днешното съдебно заседание стана ясно още, че след като му предоставила стълбата и Семерджиев се прибрал у дома си, Радева се отправила към мястото на катастрофата, а малко по-късно се прибрала.

От прокуратурата уточниха, че личното укривателство е сложно престъпление и може да бъде извършено само при пряк умисъл.