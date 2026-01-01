Потребители на "Топлофикация София" се събраха на протест на „Орлов мост“ срещу липсата на парно и топла вода заради ремонти на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон от страна на дружеството и честите аварии, видя репортер на БТА. Към този момента движението на ключовото софийско кръстовище се осъществява нормално.

За днес от 17 ч. е организиран протест на „Орлов мост“ срещу липсата на парно и топла вода заради ремонти на топлопреносната мрежа през отопляемия сезон от страна на „Топлофикация София“ и честите аварии.

В проявата, организирана в социалните мрежи, се включиха жители на над 20 квартала, сред които „Дружба“, „Младост“, „ Изгрев“, „Студентски град“, „Редута“, „Лозенец“, „Витоша“.

Протестът е съгласуван със Столична община.

Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването. Основното им искане е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат. „Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“, заявиха организаторите в призива си, разпространен в социалните мрежи.

Само днес има шест нови аварии по топлопреносната мрежа.

Припомняме, че „Топлофикация София“ има натрупани дългове от на 1,3 милиарда евро към „Булгаргаз“ и Българският енергиен холдинг.

Преди два дни „Булгаргаз“ изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД, както и до всички компетентни институции, с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. В противен случай общественият доставчик обяви, че ще предяви съдебни искове за събиране на вземанията си.

Кметът на София Васил Терзиев каза вчера на брифинг в Столичната община след инициираната от него среща с ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД и представители на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с авариите в студентските общежития и други части от столицата, че трябва да се направят големи инвестиции в „Топлофикация София“, за да може дружеството да бъде закрепено финансово и да бъде подменена мрежата.ни Столичният общински съвет подкрепи предложението на кмета Васил Терзиев за започване на процес по финансово и техническо оздравяване на „Топлофикация София“ с участието на Групата на Световната банка.