Считано от 9 февруари Марчела Борисова е назначена за временно изпълняващ длъжността директор на Регионален културен институт „Столична библиотека“.

До момента тя заемаше позицията заместник-директор с ресор „Работа с читатели“. Марчела Борисова ще изпълнява функциите на директор до провеждането на нов конкурс за ръководител на институцията, съобщиха от Столична община.

Нов конкурс за директор на Столична библиотека поиска кметът Терзиев

През месец януари бе проведен конкурс за директор на Столичната библиотека, който бе анулиран поради положени подписи с особено мнение от страна на част от членовете на конкурсното жури. Желанието на Столичната община е ръководителят на една от най-старите и уважавани публични институции в столицата да бъде избран при пълна прозрачност и безспорна убеденост в конкурсната процедура.

Дългогодишният директор на Столичната библиотека Юлия Цинзова напуска поста поради придобито право на осигурителен стаж и възраст за пенсия. По време на нейното управление Библиотеката се утвърди като водещо средище на книгата и знанието с фонд от над 1 милион тома и повече от 110 хиляди читатели. Институцията разви най-богатия документален и информационен архив, посветен на историята и развитието на София, както и най-големия Център за детска литература в страната.

Протест пред Столична библиотека за по-високи възнаграждения (СНИМКИ)

В този период бяха открити нови филиали на Библиотеката в районите „Студентски“ и „Овча купел“, както и изцяло бе реновиран филиалът в „Люлин“. Създадени бяха първият в България Библиобус, модерен Дигитален център, Дигитална тийн лаборатория, а от тази година функционира и Дигитален клуб за възрастни потребители. Значително бе ускорен процесът по дигитализация на богатия архив на Библиотеката.

Реализирани бяха стотици културни събития, насочени към насърчаване на четенето и популяризиране на българската книга, сред които инициативата „Зелени библиотеки“ в парковете на София и Програмите на Литературния клуб – „Поет на месеца“, „Разказвач на месеца“ и „Преводач на месеца“. В резултат на активната си дейност Столичната библиотека бе отличена с Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура (2018) и Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата (2018).

Столичната община и екипът на Столичната библиотека ще продължат да разчитат на професионалната експертиза на Юлия Цинзова за бъдещото развитие на институцията.