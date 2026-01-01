Конкурсът за избор на директор на Столична библиотека трябва да бъде проведен отново – за това настоя кметът на София Васил Терзиев, който не утвърди протокола от проведения на 21 януари конкурс за длъжността.

Той бе спечелен от класирания на първо място кандидат Марчела Борисова, която е събрала 522 точки. На второ място с 508 точки бе Светослава Тончева, информира БГНЕС. Комисията, провела конкурса, предложи Борисова да бъде назначена на длъжността директор.

Председателят на конкурсната комисия Благородна Здравкова обаче изрази особено мнение, а Терзиев не го утвърди. Агенцията отбелязва, че основателни мотиви за това не са посочени.

Класираната на първо място Марчела Борисова заяви пред медията, че се надява констатираното в протокола да бъде прието и „това, което е редно и е законно, ще влезе в сила“.

Днес Васил Терзиев заяви пред журналисти, че класирането е подписано с особено мнение, и има конфликт на интереси.

„Смятам, че има неща, които не са наред. Смятам, че има причини да вярвам, че конкурсът е опорочен, затова ще го проведем отново“, категоричен беше Терзиев пред журналисти.