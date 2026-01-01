Столичната община спря строителните дейности в района на Боянското блато. Със заповед от 28 януари кметът на София Васил Терзиев разпореди незабавно прекратяване на строителството в имот с идентификатор 68134.1935.2440.

Съгласно заповедта, строителната площадка трябва да бъде освободена в срок от три дни. След изтичането на този срок ще бъде прекъснато електрозахранването и водоснабдяването на обекта.

На инвеститора е даден 20-дневен срок да представи необходимите документи, сред които становища от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както и хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

Още същия ден общинският строителен контрол е извършил проверка на място, при която е установено, че се извършват строителни дейности по изграждане на дренаж без представено разрешение за строеж за конкретното трасе и техническите параметри.

На изпълнителите е даден 24-часов срок да предоставят изисканата документация. Ако това не бъде направено, ще бъдат наложени административни и санкционни мерки за незаконно строителство, предвидени в закона.

От Столичната община посочват, че проверките по случая продължават и ще бъдат извършвани в рамките на законовите им правомощия.