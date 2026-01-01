"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 април - вторник във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес жк. "Левски" В - ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „576-та“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между община "Подуяне", жк. "Левски" В.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. Левски В - ул. „Станислав Доспевски“ пред бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.