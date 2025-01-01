Имаме много деца и всяка година стават все повече. Това каза кметът на Костинброд Трайко Младенов по време на откриването на новата детска градина „Слънчице“ в населеното място.

„Една от най-бързо развиващите се общини не само в София-област, но и в региона стана притегателен център не само за много бизнес и нови промишлени предприятия, но и за много семейства“, каза кметът на община Костинброд.

Трайко Младенов благодари на всички институции, помогнали за реализирането на проекта.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. В речта си той подчерта нуждата от възпитание на добродетелите от ранна възраст. В службата участва и Браницкият епископ Йоан.

На откриването присъства също премиерът Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на Регионалното управление на образованието Росица Иванова, началникът на Националната служба „Охрана“ генерал-майор Емил Тонев, депутати, заместник-министри, общински съветници и представители на Община Костинброд.

В новооткритата градина са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2025 г. на Министерството на образованието и науката.