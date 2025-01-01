В Елин Пелин се готви масово празнуване на Хелоуин като реакция на забраната на кмета на Общината Ивайло Симеонов.

Събитието се организира във Фейсбук и до момента над 300 души са потвърдили участие и над 3600 имат интерес.

Инициативата идва, след като кметът издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на Общината заради 1 ноември - Деня на народните будители.

Вместо това ще има общоградско честване с шествие с над 1000 факли за Деня на народните будители, на което ще се спазват българските традиции.

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин

Създателят на събитието за масово празнуване на Хелоуин Димитър Дачев, който е режисьор и документалист, смята, че големият интерес към събитието показва, че имунната ни система работи добре.

"Имам изключително силни рецептори за неправда и потисничество, затова първата ми реакция беше да създам събитието и да защитя тезата си", обясни той пред БНР .

По думите му целият казус се възприема от хората като класически конфликт между добро и зло, изобщо не става въпрос за противопоставяне на национализъм срещу либерализъм или религия срещу атеизъм.

Дачев отбеляза важността на това хората да защитават свободата си и да опонират на опити тя да бъде ограничена, дори те да са юридически издържани.

"Никой от нас не е виждал тази заповед. По разказ на въпросния кмет тя включва само училища и читалища, но според неговите собствени думи мотивацията му е много по-сериозна и тя е идеологическа", коментира той.

Според него това е ярък пример за фалшива дихотомия. Точно лошите политици имат нуждата да създават такива фалшиви избори пред хората, за да ги феодализират, изказа мнението си той. И добави:

"Страх има. Целият дебат на местно ниво се води точно на тази фалшива плоскост за избор между две неща. Това е изключително опасно". "Всички ние сме европейци. Не е определящо каква ти е адресната регистрация, за да бъдеш добър човек", категоричен бе Димитър Дачев.

Нашата цел е да стимулираме българското и Хелоуин да не измества Деня на будителите. Това заяви за БНТ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

"Тази забрана я имаме от 9 години. И мога да ви кажа как се породи необходимостта от такъв тип заповед. Преди 9 години, когато бях встъпил и още първата година като кмет, бях на обход в града и срещнах няколко деца, които в навечерието на 1 ноември ги питах, знаят ли какво се следва на следващия ден, защото той е неучебен за учениците.

И отговорът, който получих за жалост от почти всички, с които се срещнах, беше, че тази вечер обикалят до късни доби и затова трябва да могат да се наспят на следващия ден. Което веднага ми алармира, че има нещо, което е нередно и то е, че един шарен и комерсиален, така наречен от някои "празник", защото аз никъде не съм го виждал в номенклатурата на българските празници да съществува като такъв, измества един невероятен, уникален по рода си в целия свят празник, който е Деня на нашите будители.

Будителите са тези, които са ни превели през всички трудности в нашата история, така че трябва да сме им благодарни", отбеляза градоначалникът. Той покани на празника в Елин Пелин за 1 ноември всички желаещи, така че към шествието и молебена да се присъединят още повече хора.

"За 1 ноември от 9 години организираме факелно шествие. В първата година бяха около 600 човека и с всяка една година наблюдаваме, че броят се увеличава, като миналата година те бяха над 1000, независимо от времето, което не беше много приятно, о, вижте, за нас е много важно образованието и възпитанието, което даваме на нашите деца. Изграждането на национално самосъзнание и идентичност са много важни, и тъй като много шарените и понякога по-комерсиални и интересни за децата неща, могат да измесят фокуса на нашата история - основа на нашата твърдост", посочи кметът.

Кметът на Елин Пелин обясни, че не може да забрани празнуването на англо-американския празник навсякъде - по улиците или в домовете на хората. "Аз не съм забранил на младите хора да празнуват и не искам да съм в тази роля на лошия чичко кмет, който забранява едно шарено забавление на децата да се случи.

Но това, което съм направил е в звената и местата, където имам юрисдикция - детските градини и училищата, да не позволяваме това нещо да се развива, защото то наистина по някакъв начин измества нашия основен празник".

"Това, което е наша цел и ние го правим вече 9 години, е да стимулираме българското и това, което ни прави, нека да кажем, ни откроява в света, защото нашите будители наистина в световен план са хората, които са прекарвали България през толкова тежки периоди".

"Децата при нас са млади, здрави българчета, които могат да изберат с какво и как да се забавляват, но фокусът и важният момент е 1 ноември и ние участваме с цялата си отговорност на верни потомци", посочи Симеонов.