Софийска районна прокуратура обвини жена с италианско гражданство за кражба на вещи от магазин на летище „Васил Левски“. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 17,49 часа на 24 ноември 2025 г. до 17,03 часа на 19 януари 2026 г. при условията на продължавано престъпление с пет деяния, обвиняемата е откраднала бижута, бельо и козметика на стойност 4193.50 евро от магазин на терминал 2 на летище „Васил Левски“ в град. София.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор.

Жената няма адрес за пребиваване на територията на Република България. Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор тя е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за постоянен арест спрямо обвиняемата.