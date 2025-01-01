42-годишна криминално проявена жена е разкрита като извършител на присвояване в Разградско, съобщиха от полицията.

На 20 септември тя поела ангажимент към 88-годишна жителка на село Дряновец да занесе златните ѝ обеци за ремонт в бижутерско ателие. Вместо това обаче жената ги продала в магазин за златна и сребърна бижутерия в Разград, като получила за тях 186 лева.

След като разбрала за измамата, възрастната жена сигнализирала в полицията. В хода на проведените оперативно-издирвателни действия извършителката е установена, а случаят е изяснен.

По случая се води проверка.