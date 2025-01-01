Паркингът до храм „Свети Александър Невски“ в София отново да стане място, на което да паркират софиянци, вместо да е заето от автомобили на депутати.

Тази идея не само се прокрадна, а изглежда осъществима, ако съдим по реакциите на замесените лица и ако се окажат достатъчно "ербап", каквото определение чухме в риториката около казуса.

Пеевски: Като сте толкова ербап – какво чакахте две години

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски призова тази сутрин в писмо кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около “Св. Александър Невски” в София.

"От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН", пише Пеевски.





"А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап – какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани. Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ПП-ДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски” за хората", написа още Пеевски.

Повод за думите му е интервю на лидера на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев, според когото "може би най-големият непостроен паркинг в София са тези близо 1000 места на различни институции, които са окупирали центъра. Само този на парламента е с над 350 места на два паркинга". „Паркингът при „Св. Александър Невски“ е безобразно заграбване на общинска територия. Там паркират не депутати, а техни роднини, приятели, сътрудници – пълно безобразие“, смята той.

Васил Терзиев: Политическото влияние на Пеевски да се материализира и тази отлична идея най-после да стане факт

Васил Терзиев от своя страна призна, че „когато една идея е добра – добра си е!“, но посочи, че председателят на Народното събрание трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. „Призовавам я да го направи в най-кратък срок“, отправи призив на свой ред кметът.

„Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там. Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг“, заяви още Терзиев.

Той благодари на Пеевски за идеята и вдъхновението и добавя, че „сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт“.

„Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга“, пише още кметът.

„Спаси София“: С една поправка депутатският паркинг може да се върне „на хората“, ако Пеевски е „ербап“

От „Спаси София“ също излязоха с позиция, в която признават, че от години се борят „за освобождаване на депутатския паркинг, особено след като Народното събрание е в новата си сграда и целият пл. „Желю Желев“ е превърнат в депутатски паркинг“.

Във Facebook от партията коментират още: „Пеевски вероятно не знае, че пространството е узурпирано от Народното събрание, тъй като неговият Правилник е обособил "зона за сигурност". Само с една поправка, която Пеевски може да внесе, депутатският паркинг със стотици места наистина може да се върне "на хората". Ето я, нека да я внесе официално още днес, ако е "ербап":

„§4. Около сградата на Народното събрание с адрес пл. „Княз Александър I“ №1 се обозначава зона за сигурност съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и зона за охрана след съгласуване с Министерството на вътрешните работи под разпореждането на председателя на Народното събрание.“.