Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 15-годишен и 19-годишен младеж, обвинени в извършването на въоръжени грабежи над ученици в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

На 31 декември 2024 г. около 13:25 ч. двамата приближили четирима непълнолетни ученици в градинка и ги заплашили с нож и лютив спрей, като поискали пари. Уплашени, момчетата предали общо 80 лева, след което обвиняемите претърсили чантите им и взели още 20 лева.

Малко по-късно, на спирката на автобус № 85 в същия квартал, двамата отново нападнали ученици. Заплашили ги по същия начин и взели още 25 лева. Потърпевшите веднага сигнализирали полицията и родителите си.

Разследването, образувано за престъпления по Наказателния кодекс, приключи за седем месеца. Събраните доказателства сочат, че двамата младежи са съпричастни към извършените престъпления.

Предстои делото срещу тях да бъде разгледано от Софийския районен съд.