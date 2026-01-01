Борис Бонев отрече „внушенията“, както ги нарече, на столичния кмет Васил Терзиев, че по време на участието в управлението на лидера на „Спаси София“ не е имало успешно завършени обществени поръчки.

В предаването „На фокус с Лора Крумова“ през уикенда Терзиев намекна, че в поръчките на районни кметове от „Спаси София“ масово липсват пределни цени. В позицията си Бонев отрича това и включва официална справка от районните кметове на партията. В нея се посочва, че „данните, публично достъпни на сайта на Агенцията по обществени поръчки, показват съвсем различна картина“. От тях става ясно, че:

Район „Красно село“ – проведени 65 обществени поръчки, от които 64 са с пределна (максимална) цена. Единственото изключение е доставка на електроенергия, при която цената е обвързана с официалната цена „ден напред“ на КЕВР – без формално фиксиран таван, но с реално ценово ограничение.

Район „Подуяне“ – проведени 45 обществени поръчки, от които 43 са с пределна цена.

Едната от останалите отново е за електроенергия при същия регулиран механизъм. Другата е за текущ ремонт и поддръжка на улици, където поради методиката формално няма пределна стойност, но плащанията се извършват само след одобрени количествено-стойностни сметки от дирекция „Строителство“ на Столична община.

Район „Връбница“ – проведени 9 обществени поръчки, всички с пределна цена.

„Тези факти показват ясно, че твърденията, направени в телевизионното интервю, не отговарят на истината. Предполагам, че кметът Терзиев е бил подведен от своя ПР екип“, заявява Бонев и допълва “Обръщам се към него и с молба, ако Столичната община забележи потенциални проблеми при работата на районните кметове, членове на Спаси София, да се обръща към мен, за да мога да реагирам. Смятам, че това е професионалният начин на работа.”

Борис Бонев подчертава още, че общинските съветници по закон не провеждат обществени поръчки и че това е изцяло правомощие на администрацията.