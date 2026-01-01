Близо 2,3 тона контрабандни препарати за растителна защита задържаха митническите служители при три отделни проверки, съобщиха от пресцентъра на Националната агенция „Митници“.

На 24 април 2026 г. на митнически пункт Калотина на изходящо трасе от страната пристига товарен автомобил с българска регистрация. Водачът на автомобила е български гражданин, който декларира, че превозва ПВЦ гранулат от България през Сърбия за Испания, информират от пресцентъра.

На базата на оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. Инспектори установяват, че вместо декларираните ПВЦ гранули товарът съдържа кашони с общо 4912 ПВЦ бутилки инсектициди от различни търговски марки и в различни разфасовки от 300 до 2000 грама. Установени са общо 2276 кг контрабандни инсектициди. В товара са открити и недекларирани шест кашона с 4440 пластмасови мерителни чаши, посочват от Агенция „Митници“.

При друг случай на 25 април 2026 г. митническите служители на митнически пункт Връшка чука откриват бутилки с 20 литра хербицид, укрити във фабрична кухина в кабината на товарен автомобил. Той е влизал в страната от Сърбия, управляван също от български гражданин. Още 10 литра и четири кг контрабандни препарати за растителна защита са открити същия ден от митническите служители на Връшка чука в багажа на водача и пътници в автобус с българска регистрация, посочват от агенцията. Автобусът е пристигнал на входящо трасе в страната, управляван от български гражданин.

Контрабандните препарати за растителна защита са задържани. На нарушителите са съставени актове за установените административни нарушения по Закона за митниците, посочват още от Агенция „Митници“.