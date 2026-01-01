Движението на влаковете през Централната гара в София е спряно.
Причината е счупване на електрическо съоръжение при преместването на локомотив, поради което липсва напрежение в контактната мрежа, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура".
БДЖ въвежда временни промени в разписанието на влаковете в района на София
Оттам допълват, че аварийни екипи отстраняват повредата. Отменени са мотрисните електрически влакове от София до Перник и от София до Костенец. Вагоните на останалите влакове ще бъдат придвижвани до съседни гари с помощта на дизелови локомотиви.
Актуална информация за движението на влаковете пътниците могат да следят на сайта на БДЖ.