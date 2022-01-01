29-годишен мъж загина при катастрофа на изхода от Нова Загора в посока село Съдиево, съобщиха от полицията в Сливен.



Инцидентът е станал около 19:00 часа на 1 юни на път ІІ-66. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 20-годишен жител на Община Твърдица, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в друг лек автомобил.



При произшествието е загинал 29-годишният шофьор. В болнично заведение в Сливен, с опасност за живота, е откаран другият 20-годишен шофьор.



По случая е образувано досъдебно производство.