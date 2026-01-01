От 1 април започва приемът на деца, родени през 2023 г., за първа възрастова група в детските градини в Сливен за учебната 2026/2027 г., съобщиха от общинския пресцентър.

Електронната система за регистрация на нови заявления и редакция на подадени вече заявления ще бъде отворена до 14:00 часа на 15 април. Всички активни заявления ще участват в класирането, а резултатите ще бъдат публикувани на сайта на общината на 16 април.

Заявления могат да се подават и на място в детските градини. От общината уточняват, че при класирането не се вземат предвид регистрационният номер, датата и часът на подаване, а при равни условия децата се подреждат на случаен принцип чрез компютърната система.

Необходимо е родителят или детето да имат постоянен или настоящ адрес в община Сливен, за да участват в класирането. Посочените в заявленията критерии трябва да са актуални към датата на класиране и се доказват с документи при потвърждаване на приема.

Незаписаните в срок деца отпадат от списъка на приетите и могат да участват в следващи класирания с ново заявление. Графикът на дейностите по приема е публикуван в специализирания сайт за прием в детските градини на общината. При въпроси родителите могат да се обръщат към директорите на детските градини или към Община Сливен.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за областта е 104 (в сравнение със среден брой от 119 деца на национално ниво). Педагогическият персонал, зает в предучилищното образование в областта, е 547 души, като детските учители са 88,3 на сто от общия брой.