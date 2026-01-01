От началото на годината в Сливенска област са регистрирани шест случая на заболявания, пренасяни от кърлежи, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). От случаите четири са на Марсилска треска и два – на Лаймска борелиоза.

Ухапванията от кърлежи се регистрират ежегодно през топлите месеци, най-често – от април до октомври. Според здравните специалисти членестоногите имат важно епидемиологично значение, тъй като могат да пренасят причинителите на заболявания като Лаймска борелиоза, Марсилска треска, Кримска-Конго хеморагична треска и други.

След отстраняване на кърлеж е необходимо мястото на ухапването да бъде наблюдавано, а телесната температура да се проследява в продължение на месец. При поява на повишена температура, отпадналост, втрисане, кожен обрив или други симптоми трябва да се потърси медицинска помощ от личния лекар или специалист по инфекциозни болести.

По думите на д-р Маргарита Неделчева Лаймската болест може да причини грипоподобни симптоми, неврологични проблеми и болки в ставите, но в повечето случаи се лекува успешно с антибиотици при навременно диагностициране. Д-р Неделчева каза още, че пациентите трябва да следят за увеличаващо се зачервяване около мястото на ухапването, висока температура, хеморагични петна и други тревожни симптоми.

Специалистът препоръча при отстраняване на кърлеж да се потърси медицинска помощ, особено ако човек няма опит.

От РЗИ – Сливен казаха, че за ограничаване на популацията на кърлежите общините извършват периодични дезакаризационни обработки на паркове, градини и детски площадки чрез лицензирани фирми. В Сливен тази година са обработени около 700 декара тревни площи.

Експертите препоръчват избягване на места с висока и неокосена растителност, носене на светли дрехи с дълги ръкави и крачоли, използване на репеленти и внимателен оглед на тялото след разходка сред природата. Важно е също домашните любимци да бъдат редовно третирани с противопаразитни средства.

Лекарите напомнят, че ухапванията от пчели, оси и стършели също могат да бъдат опасни. При хора с алергична предразположеност е възможно развитието на тежка алергична реакция и анафилактичен шок. Те трябва да разполагат с предписаните им противоалергични медикаменти и да ги носят със себе си. При по-леките случаи могат да се използват локални средства за облекчаване на симптомите след консултация с лекар.