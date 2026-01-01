Под мотото „Вино, храна и любов“ Община Твърдица и Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1914 г.“ отправят покана към всички майстори и ценители на домашното вино да се включат във „Винария – Твърдица 2026“ и в традиционния конкурс за „Най-добро домашно вино“, пише в съобщение от общинската администрация.

Конкурсът ще бъде в четири категории – червено вино, бяло вино, розе и старо вино. Приемът на винени проби е в сградата на читалището в Твърдица до 5 февруари, всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 часа. Пробите трябва да бъдат предоставени в пластмасови бутилки с вместимост 0,5 л.

В рамките на „Винария – Твърдица 2026“ ще има и два допълнителни кулинарни конкурса – „Най-добра домашна гозба за вино“ и „Най-добро мезе за вино“. Те ще дадат възможност на участниците да представят своите кулинарни умения и традиционни рецепти.

Тържественото награждаване на отличените участници ще се състои на 14 февруари, от 19:00 часа, в комплекс „Чилиците“.

Празникът и конкурсът са традиционни, като по данни на Община Твърдица лозовите насаждения в общината са 8242 дка. Въпреки славата на Твърдишкия край като винарски, там от години няма нови лозови насаждения.