Митнически служители са задържали близо 50 000 къса цигари и нагреваеми тютюневи изделия при проверка в района на Силистра, съобщиха от Агенция „Митници“.

Контролните действия са извършени на 29 януари 2026 г. в района на граничния преход при Силистра, на път за Румъния. Митнически инспектори от Териториална дирекция „Митница Русе“ са спрели за проверка лек автомобил с чуждестранна регистрация, управляван от български гражданин.

При извършената инспекция е установено, че в багажника и купето на автомобила се превозват акцизни стоки – цигари и нагреваеми тютюневи изделия, облепени с валиден български бандерол. В хода на проверката са преброени общо 2120 кутии цигари, равняващи се на 42 400 къса от различни регистрирани марки, както и 300 кутии нагреваеми тютюневи изделия или 6000 къса от популярна марка.

По данни на митническите служители водачът е признал, че е имал намерение да продаде тютюневите изделия. В резултат на това стоките са задържани, а срещу него е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

От Агенция „Митници“ напомнят, че акцизните стоки, облепени с български бандерол, са предназначени за реализация единствено на територията на страната. Превозването им извън границите на България е допустимо само в рамките на определените лимити за лична употреба или при наличие на валидни акцизни документи. Нарушенията подлежат на санкции както от българските митнически власти, така и от контролните органи на държавите по маршрута на преминаване.