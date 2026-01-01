Симулиран пожар тества готовността за адекватна реакция при кризисна ситуация в ЕГ „Пейо Яворов“ - Силистра. Пожаро-тактическото занятие се проведе на 22 април под ръководството на инспектор Живко Петров от РС „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за „пожар“ в котелното помещение задейства евакуационния план на училището, съгласно който ученици и учители организирано напуснаха училищната сграда.

Паралелно с това бяха предприети гасителни действия от пристигналите на адреса два противопожарни екипа. Със спасителна качулка за обдишване бе изведена ученичка, „пострадала“ след вдишване на дим.

ОДМВР-Силистра

На финала на стажантската им програма в занятието участваха и новоназначени огнеборци дни преди да поемат наряд в дежурните смени.

Тренировката се проведе по план на РСБПЗН-Силистра. Целта е да се повиши ефективността и координацията при реални кризисни ситуации.