Кризисен щаб бе свикан от областния управител Илиян Великов след сигнали за едро черно животно край Тутракан и Силистра.

Официално опасност за хората няма, но проверките и наблюдението в района продължават, докато бъдат отхвърлени всички съмнения.

Кметица предупреди: Черната пантера е била забелязана в Силистренско

Сигнал на телефон 112 за хищно животно в района на село Калипетрово е подаден часове след този между селата Търновци и Богданци, предава БНР .

"При проверка обаче е установено, че край Калипетрово става дума за голямо куче", уточни на заседанието зам.-директорът на ОД на МВР в Силистра Деян Монев.

Областна администрация-Силистра

Той добави, че макар снимките от Тутраканско да не са напълно ясни, съдържат данни за час и местоположение, което повишава тяхната достоверност.

"Не можем категорично да заключим, че става дума за диво животно, но не изключваме вероятността", каза областният управител Илиян Великов.

"Взе се решение населението на селата наоколо, където е забелязано това животно, да бъдат предупредени. Същото предупреждение ще бъде отправено и към туристи, и къмпингуващи".

Проверяват сигнал за черния хищник във Варненско

Мнение по случая изрази и кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, който е и ветеринарен лекар: "Това, което аз съм виждал по кадрите, не е нито гепард, нито леопард. Мога да кажа, че това е едро животно от семейство котки, което даже може да бъде и дива котка. Нека хората да са спокойни.

Да не искам да кажа, че трябва да са безотговорни, но нека да се спокойни и да не се притесняват, че някъде по някакъв начин някой е видял в голяма котка".