Кметицата на село Бащино Найле Сабан съобщи, че черната пантера е била забелязана между селата Търновци (община Тутракан) и Богданци (община Главиница).

„На вниманието на жителите на с. Бащино. Между селата Търновци и Богданци е забелязана черна пантера! Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на тел.112“, пише Сабан.

От полицията Силистра разясниха, че сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.



Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.