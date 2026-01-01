Сигнал за домашно насилие е подаден от Отдела за закрила на детето към РУ–Кубрат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 17:00 часа на 23 януари, при посещение на адрес в село Веселец, социалните служители са установили 40-годишна жена и 11-годишната ѝ дъщеря, пострадали от домашно насилие.

По данни на органите на реда насилието е упражнено от 51-годишния съпруг и баща в семейството.

По случая е образувано бързо производство.