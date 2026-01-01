Жена загина, а други четирима са в болница след тежка катастрофа в Карловско. Инцидентът е станал около 11:25 часа на пътя между селата Каравелово и Климент, превръщайки поредния ден в трагедия за няколко семейства.

По първоначална информация от полицията, цитирана от "24 Часа", лек автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в микробус.

Причините за тежкия сблъсък все още се изясняват от органите на реда.

На място е загинала пътничка от лекия автомобил - жена на над 80-годишна възраст. Ранени са шофьорът и друг пътник от колата, както и водачката на буса и неин спътник.

Всички те са откарани в болница, като към момента състоянието им не е уточнено.