Паметникът "Альоша" днес осъмна с голямо розово наметало.

Покриването на монумента съвпада с деня, в който вторият етап на Джиро д`Италия стартира от Пловдив. Именно розовото е цветът на мащабната спортна проява, отбелязва NOVA.

БГНЕС / НАТАША МАНЕВА

От Община Пловдив заявиха, че не са опаковали паметника, като вероятно става дума за инициатива на някой запален велосипедист. Наметалото ще бъде свалено.

Паметникът на Съветската армия "Альоша" е гранитна статуя с височина 10,5 м, издигаща се на върха на хълма "Бунарджик". Открит е официално през 1957 година. Изобразява изправен съветски войник, държащ картечен пистолет "Шпагин" с цевта надолу. Прототипът на статуята е руският войник от Трети украински фронт Алексей Иванович Скурлатов.