Паметникът "Альоша" днес осъмна с голямо розово наметало.

Покриването на монумента съвпада с деня, в който вторият етап на Джиро д`Италия стартира от Пловдив. Именно розовото е цветът на мащабната спортна проява, отбелязва NOVA.

От Община Пловдив заявиха, че не са опаковали паметника, като вероятно става дума за инициатива на някой запален велосипедист. Наметалото ще бъде свалено.

Паметникът на Съветската армия "Альоша" е гранитна статуя с височина 10,5 м, издигаща се на върха на хълма "Бунарджик". Открит е официално през 1957 година. Изобразява изправен съветски войник, държащ картечен пистолет "Шпагин" с цевта надолу. Прототипът на статуята е руският войник от Трети украински фронт Алексей Иванович Скурлатов.