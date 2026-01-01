Общинският съвет в Пловдив отложи за следващо заседание предложението за въвеждане на режим „бял билет“ - безплатно пътуване с обществения градски транспорт в дни с високо замърсяване на въздуха. Мярката цели да стимулира гражданите да ограничат използването на лични автомобили.

Съветниците одобриха да бъде отправено искане чрез областния управител на област Пловдив до министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост, които попадат в уличната регулация по плана на кв. „Смирненски“, в собственост на община Пловдив.

Общинският съвет реши по случай 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 23-ма млади пловдивчани да бъдат удостоени с Почетната значка на община Пловдив. Те са отличени заради своя талант и постижения в редица национални и международни конкурси, с които допринасят за популяризирането и утвърждаването на Пловдив.

Бе прието и предложение за удостояване с Почетната значка на Пловдив, по случай 50-годишнината на Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева“, на Милка Толедова и Юлия Петрова, както и за отпускане на финансови средства в размер на 14 500 евро за тържественото отбелязване на юбилея.

Съветниците подкрепиха и удостояването на Стефан Шивачев, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей, със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“. Предложението е мотивирано от неговите изключителни заслуги към обществения и културния живот, както и от значимия му научен принос към историята на града.

Общинските съветници приеха още отчет за изпълнението на „Годишната програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2025 година“, както и „Годишна програма за развитие на туризма в община Пловдив за 2026 година“.