Три нови клетки за контейнери са монтирани в квартал „Капана“ в Пловдив, съобщиха от Общината. В тях ще бъдат разположени съдовете за смет, с цел да се преустанови струпването на отпадъци и да се подобри градската среда.

Решението е продиктувано от спецификата на квартала - тесните и криволичещи улички, които не позволяват обособяването на стандартни площадки за контейнери.

Поради това съдовете са ситуирани зад сградата на ТЦ „Хали“, където често се наблюдава нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и натрупване на кашони - гледка, която създава негативно впечатление както за пловдивчани, така и за гостите на града.

В зоната има висока концентрация на галерии, ателиета, работилници, както и заведения и ресторанти, чиято дейност генерира значителни количества битови и опаковъчни отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло.

Новите клетки са част от усилията на Община Пловдив за по-ефективно управление на отпадъците и опазване на облика на едно от най-посещаваните места в града