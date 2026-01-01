Първата соларна пейка бе инсталирана пред Община Пловдив.

Освен модерно и удобно място за отдих на жителите и гостите на града, тя дава възможност за зареждане на мобилни устройства чрез акумулирана слънчева енергия благодарение на вградените соларни колектори, съобщиха от Общината.

Съоръжението е пример за съвременно и екологично решение, което съчетава иновации и грижа за околната среда.

Новата придобивка не само насърчава използването на чиста енергия, но и допринася за по-голям комфорт в градската среда, създавайки удобства за пловдивчани и посетителите на града.

Пейката е дарение от чешката компания Photomate, специализирана във възобновяеми енергийни решения. Тя разполага с портове за безжично и за стандартно (жично) зареждане на мобилни устройства.