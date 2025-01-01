Ледената пързалка в Пловдив официално отвори врати. Заместник-кметът Николай Бухалов символично откри ледената пързалка на Пловдив. Първите кънкьори, които се качиха на атракциона, бяха момичета от спортен клуб „Ледени искри“. Грациозните дами впечатлиха присъстващите с красиви фигури и пируети на кънки.

Тази година ледената пързалка е с 350 кв. м по-голяма и е общо 5 350 кв. м площ за пързаляне на пл. „Централен“.

Няма ограничения нито за възрастта, нито за теглото на кънкьорите. Разполага с тренажори за начинаещи, както и с професионален учител по кънки.

Работното време е от 11 до 22 ч., пързалянията са на сесии, а билетът за вход е 22 лева.

Пързалката ще бъде в града до 15 януари.