Хванаха издирвани мъж и тийнейджъри в апартамент в София, съобщиха от МВР.

Съвместните действия на служители на Главна дирекция на "Национална полиция" - от секторите "Детска престъпност" и "Издирване", ОД на МВР-Пловдив и Седмо РУ към СДВР довели до установяването на трима, обявени за общодържавно издирване, двама от тях са непълнолетни.

В жилище в столичен квартал са открити 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, 15-годишно момче, обявено за издирванe с мярка „задържане“ и 36-годишен мъж, издирван във връзка с досъдебно производство.

Образувано е досъдебно производство за държане и разпространение на наркотични вещества. Непълнолетните са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.