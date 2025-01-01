Шофьор на 18 години, употребил алкохол и без книжка, предизвика катастрофа с материални щети рано тази сутрин в Пловдив, съобщиха от полицията.

Малко след 5:00 ч. днес в полицията постъпил сигнал за автомобил, който се блъснал в оградни пана в зоната на кръгово движение край Водната палата.

Насоченият незабавно към мястото автопатрул установил, че зад волана на колата бил 18-годишен пловдивчанин, който направил опит да напусне местопроизшествието. Справка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление, а тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила.

Той е отведен в полицейския арест за срок до 24 часа.