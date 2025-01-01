Неукрепен товар предизвика катастрофа на пътя София-Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 август вечерта в района на разклона за село Джулюница.

Товарен автомобил, с прикачено полуремарке, превозващ сурова дървесина, управляван от 39-годишен мъж, поради неукрепен товар, трупи са се разпилели по пътното платно и са ударили насрещно движещ се автомобил.

Причинени са значителни материални щети по колата. Пострадали хора няма.

Водачите са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.