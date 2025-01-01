Екшън и гонка с 18-годишен шофьор в Добрич, съобщиха от полицията.

На 26 август е подаден сигнал за автомобил, който е без регистрационни табели и се движи рисково в района на жк. „Добротица“.

Гонка с полицията завърши с катастрофа в Павликени

Водачът отказва да изпълни полицейски разпореждания, не спира и продължава движението си посока село Бранище.

Последвала е гонка, като шофьора при навлизане в селото катастрофира в бетонна ограда и прави опит да напусне местопроизшествието.

Той е застигнат от униформените. Младежът е със стаж 2 месеца зад волана. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че колата е спряна от движение, а шофьорът е с множество нарушения. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.