Младежи са в тежко състояние след катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 август в района на 118 км - в посока София. Ударили са се два автомобила с чуждестранна регистрация. 51-годишен шофьор е блъснал кола, в която са пътували петима души.

Жена е в тежко състояние след катастрофата край Провадия

В болница с различни травми са настанени - 60-годишният шофьор и спътниците му - жена на 45 години, тийнейджърка на 12 години, 18-годишно момиче и 22-годишен младеж.

Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни.

Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ. По случая се води разследване.