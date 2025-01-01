Жена е в тежко състояние след катастрофата във Варненско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в село Петров дол - близо до Провадия. На 28 август са се ударили два автомобила.

Млад мъж загина при тежка челна катастрофа край Провадия

Едната кола е навлязла в лентата за насрещно движение и почти челно се е сблъскала с другото превозно средство.

Водачът на автомобила причинил инцидента е починал, неговата спътничка е настанена в реанимация - в критично състояние, а жената от другия автомобил е с наранявания - без опасност за живота.

По случая се води разследване.