Пребиха 38-годишен мъж в центъра на Радомир, съобщиха от полицията.
49-годишен мъж е задържан за побоя, при който пострадалият е получил фрактура на носа и е транспортиран за лечение в столично лечебно заведение.
Задържаха девет души след скандал и побой в Перник
Инцидентът е станал на 8 юни на улица „Отец Паисий“. Между двамата е възникнал скандал, който е във физическа саморазправа.
При сбиването е пострадал по-младият от двамата мъже. Извършителят е задържан. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.