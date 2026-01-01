Пребиха 38-годишен мъж в центъра на Радомир, съобщиха от полицията.

49-годишен мъж е задържан за побоя, при който пострадалият е получил фрактура на носа и е транспортиран за лечение в столично лечебно заведение.

Задържаха девет души след скандал и побой в Перник

Инцидентът е станал на 8 юни на улица „Отец Паисий“. Между двамата е възникнал скандал, който е във физическа саморазправа.

При сбиването е пострадал по-младият от двамата мъже. Извършителят е задържан. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.