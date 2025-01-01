Община Трън обяви бедствено положение. На територията на цялата община няма електрозахранване, а паднали дървета блокират движението в различни пътни участъци.
В много от населените места няма връзка с мобилните оператори.
"Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там, ще се погрижим", увериха от кметството.
На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите.
При необходимост:
- За връзка с Община Трън: 077319616.
- За връзка с РПУ Трън: 077313044, 077313039.