Община Трън обяви бедствено положение. На територията на цялата община няма електрозахранване, а паднали дървета блокират движението в различни пътни участъци.

В много от населените места няма връзка с мобилните оператори.

"Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там, ще се погрижим", увериха от кметството.

На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите.

При необходимост: