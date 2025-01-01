Разследват смъртта на куче в Пернишко, съобщиха от полицията.

На 8 септември около 10, 15 ч. бил подаден сигнал от 48-годишна жителка на гр. Батановци, че заедно със съпруга й са намерили в двора им домашното куче в безпомощно състояние.

Незабавно са го закарали във ветеринарна клиника в гр. Перник където по-късно е починало.

Служители на полицията са предприели действия за установяване на причините за смъртта на животното. Предстои аутопсия и назначаване на съответните експертизи.

Започнато е разследване и работата ще продължи под надзора на прокуратурата.