Разследват смъртта на куче в Батановци, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 3 септември от 61-годишна жена. Тялото на животнот ое предадено за аутопсия и са предприети действия за установяване на причините, довели до смъртта му.

Жестокост: Мъж удари и уби бездомно куче в Тетевен

През последните седмици природозащитници отправиха обвинения по адрес на кмета на Батановци Радослав Петров за проява на нехуманно отношение към животни от негова страна.

В негова защита беше събрана и подписка от граждани, и родители на деца. Пред журналисти кметът отхвърли обвиненията и посочи, че в кметството са постъпили множество жалби заради нападения от кучета. Той обясни, че спазва водената от Община Перник хуманна политика по отношение на кучетата.

По думите му лично е сигнализирал полицията и прокуратурата при последните два случая на намерени мъртви кучета. Петров допълни допълни, че по случая е разпоредена проверка от страна на кмета на Перник Станислав Владимиров, на която ще окаже пълно съдействие. Той коментира още, че е отворен за диалог с всички свои съграждани