Двама обвинени и задържани след боя в „Хумни дол“ в Перник, мащабна акция обхвана квартала, съобщиха от полицията.

Двама мъже - на 40 и 47 години са привлечени като обвиняеми и задържани за 72 часа във връзка с побоя, при който тежко пострада 28-годишен мъж.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение. Инцидентът стана на 7 юни, след подаден сигнал за скандал и физическа саморазправа в квартала.

ОД на МВР-Перник

Установени са група хора в конфликт, отправящи взаимни закани и обиди. По данни на разследването прякото участие в конфликта е било на шестима души, а останалите присъстващи са създали впечатление за много по-мащабен сблъсък.

Задържаха девет души след скандал и побой в Перник

Според първоначалната информация спорът е възникнал между две компании заради стари битови и междуличностни взаимоотношения. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, който е настанен за лечение в МБАЛ „Рахила Ангелова“ - със съмнение за фрактура на черепа.

В първите часове след сбиването полицията е задържала общо девет души - на възраст между 19 и 55 години. Случаят предизвика засилено полицейско присъствие в квартала.

Само през изминалата нощ служители на Първо районно управление и жандармерията проведоха специализирана операция на територията на „Хумни дол“.

В рамките на акцията са проверени 179 лица, 120 адреса и 5 моторни превозни средства. Органите на реда са инспектирали и 24 лица, известни на МВР. Съставени са общо 30 акта за административни нарушения - 25 по Закона за гражданската регистрация и 5 по Закона за българските лични документи.

ОД на МВР-Перник

По време на операцията са задържани още трима души - двама за съпричастност към извършени престъпления и един за установяване на самоличност. Проверени са и двама граждани, притежаващи газово оръжие, като не са установени нарушения и оръжията са били законно притежавани.

От Областната дирекция на МВР в Перник заявяват, че засилените проверки и полицейското присъствие в квартала ще продължат и занапред с цел недопускане на нови прояви на насилие и гарантиране на обществения ред.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.