Жена е в тежко състояние след катастрофа в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 декември на път II-81, км. 88 с посока на движение от Берковица към село Благово.

19-годишно момиче загина, а млада жена е в тежко състояние след катастрофа

65-годишна шофьорка е навлезнала в насрещното и се е блъснала в кола, управлявана от 47-годишен мъж.

Пострадала е водачката и един от пътниците в другата кола. Нанесени са щети и на пътната мантинела.

Жената е настанена в болница - с опасност за живота. По случая се води разследване.