Разследват въоръжен грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ. Откраднати са 500 лева със заплаха с оръжие.

Маскиран с пистолет в ръка влиза през незаключена врата в заведението, заплашва работещите вътре служители и след като те избягали, взел от касата парите.

Иззети са веществени доказателства и са разпитани са свидетели.

След разследване е установен извършителят - 16-годишно момче, което е използвало газ-сигнален пистолет.