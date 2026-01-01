Разбиха схема за фалшиво евро в Ловешко.

Това стана ясно от брифинг на прокуратурата. Фалшивите пари са на голяма стойност. На територията на Районно управление-Ябланица е проверен 51-годишен мъж, като е констатирано, че държи в себе си около 10 000 хил. евро, които са подправени.

Извършено е претърсване на два негови адреса и са установени подправени около 200 000 хил. евро. Мъжът е бил задържан, като в последствие е привлечен като обвиняем и е арестуван за 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.

Той е криминално проявен и има предишни осъждания. Проверен е след постъпила оперативна информация за въпросното лице в ОД на МВР-Ловеч.

Създадена е организация той да бъде установен и спрян. На 10 февруари в района на село Златна Панега е спрян от патрул. При опит да му бъде извършена проверка, той се е опитал да избяга, но своевременно е задържан.

Пачките с парите са намерени в якето му, а впоследствие и в жилищата, които обитава. В хода на разследването ще се установи дали има прокарани в обращение от фалшивите банкноти.

Ако сега бъде признат за виновен, го чакат от 2 до 8 години лишаване от свобода. Работатат по случая продължава.