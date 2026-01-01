Вследствие на обилните валежи, паднали на 15 февруари, в Ардино, в квартал „Здравец“, на ул. „Преспа“, е отнесен част от скат, в резултат на което се е образувало срутище в непосредствена близост до жилищни сгради.

По разпореждане на кмета на общината инж. Изет Шабан е назначена комисия, която е извършила оглед на място и е изготвила констативен протокол за състоянието на терена и степента на риска, съобщиха от Общината.

Община Ардино

За възникналата ситуация ще бъде изготвена и изпратена официална информация до Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, откъдето ще се очаква финансиране за укрепване и възстановяване на засегнатия участък.

Община Ардино предприема необходимите действия за ограничаване на риска и обезопасяване на района до осигуряване на средства и започване на строително-укрепителни дейности.

Вследствие на обилните валежи сериозно е компрометирана бетонната част на железобетонния мост над река Арда, част от републиканската пътна мрежа в района на ардинското село Китница.

Община Ардино своевременно е уведомила Районната пътна служба, Областното пътно управление в Кърджали и Областният управител Никола Чанев с настояване за предприемане на незабавни аварийно-възстановителни мерки.

Припомняме, че за пети път от началото на 2026 година кметът инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари, днес то бе отменено.